Медиагруппа из Удмуртии взяла «Золотой микрофон» национальной премии «Радиомания»

Ижевск. Удмуртия. В Москве состоялась церемония награждения Национальной премии в области радиовещания «Радиомания-2023» при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ФГУП РТРС и ФГУП «Космическая связь».
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