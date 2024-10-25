Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: в 2025 году у США появится оружие против спутников России и Китая

Bloomberg: в 2025 году у США появится оружие против спутников России и Китая

Оружие, предназначенное для подавления спутников РФ и КНР на ранних стадиях конфликта, преодолело технические проблемы и предварительно будет поставлено в 2025 году, на два года позже запланированного срока.

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