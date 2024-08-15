Контрактные автоматические коробки передач: особенности и преимущества Тамара АрноКонтрактные автоматические коробки передач (АКПП) становятся всё более популярным решением для автовладельцев, столкнувшихся с необходимостью замены трансмиссии.
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