В Севастополе установлены новые графики отключений электроэнергии после повреждения инфраструктуры

В Севастополе ввели пересмотренные графики отключений электроэнергии. Это связано с ночным повреждением энергетической инфраструктуры города, вследствие которого в регионе снизили лимит подачи электроэнергии.
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