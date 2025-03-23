Европа возвращается в Средневековье

АМ

Алиса Майская

Очередная чушь. Люди везде нормальные, (живу в ФРГ, часто езжу по другим странам). Правительства мы в ЕС не выбираем, их выбирали США, окупировавшие Европу 80 лет, так что, что назначили с тем сейчас Трамп и воюет. Лживые марионетки с потными рученками, безграмотные, необразованные, в основном, бабы, несут ахинею, творят какую-то дичь, а обычные люди вынуждены пахать с утра до ночи чтобы детей прокормить. Так что, не надо обвинять всех скопом в сатанизме или еще в какой-то фигне - не суди по назначенцам, их время уходит, а из желания прыгнуть в последний вагон, еще и не такие глупости и гадости делают.