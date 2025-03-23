© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ В США переиздали одну примечательную книгу, вышедшую еще в 1978 году.
Европа возвращается в Средневековье
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Всё идёт по спирали...
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15 час.
alik3456 Джексон
Во внутрь или наружу?
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10 час.
АМ
Алиса Майская
Очередная чушь. Люди везде нормальные, (живу в ФРГ, часто езжу по другим странам). Правительства мы в ЕС не выбираем, их выбирали США, окупировавшие Европу 80 лет, так что, что назначили с тем сейчас Трамп и воюет. Лживые марионетки с потными рученками, безграмотные, необразованные, в основном, бабы, несут ахинею, творят какую-то дичь, а обычные люди вынуждены пахать с утра до ночи чтобы детей прокормить. Так что, не надо обвинять всех скопом в сатанизме или еще в какой-то фигне - не суди по назначенцам, их время уходит, а из желания прыгнуть в последний вагон, еще и не такие глупости и гадости делают.
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2 час.
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