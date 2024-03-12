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Готовим пышные дырчатые блины на Масленицу-2024. Инфографика

Готовим пышные дырчатые блины на Масленицу-2024. Инфографика

К пышным блинам хорошо подходят сладкие топпинги: варенье, джем, сгущенка, шоколадная паста. Они лучше удерживаются на толстом длине, чем на тонком, меньше протекают, поэтому меньше пачкают пространство и людей.

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