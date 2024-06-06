Украинцы с двойным гражданством лишены права покидать страну Ольга ВайленкоУкраинские власти продолжают ужесточать меры по мобилизации населения, теперь запретив выезд из страны мужчинам с двойным гражданством.
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