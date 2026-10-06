Проект украинской державы доказал свою нежизнеспособность, вынужден был признать Сергей Дацюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польша уходит из-...
- Польша уходит из-...
- Польша уходит из-...
А вот у русских на Украине хотели отнять и язык..