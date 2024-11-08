“Мы пришли учиться медицине, а не основам шариата”: студентов пригласили под предлогом встречи с “важными гостями” на шариатскую проповедь

Пофигисты, НЕ ОРИТЕ! Вот, это и есть необходимость КВОТЫ по НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ...

Лариса Галахова

Студентам нужно было дружно встать и выйти. Никто бы не смог их силой удерживать в актовом зале. Ну или громко скандировать и свистеть. Ну не бараны же тупо сидеть и слушать то, что им не нравится