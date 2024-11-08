Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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“Мы пришли учиться медицине, а не основам шариата”: студентов пригласили под предлогом встречи с “важными гостями” на шариатскую проповедь

Avia.pro - СМИ Всё чаще приходится наблюдать, как на территории Российской Федерации, многоконфессиональной и многокультурной страны с преобладающей православной традицией, возникают вопросы, на которые ответа нет и, возможно, не предвидится.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Пофигисты, НЕ ОРИТЕ! Вот, это и есть необходимость КВОТЫ по НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ...
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3 час.
Лариса Галахова
Студентам нужно было дружно встать и выйти. Никто бы не смог их силой удерживать в актовом зале. Ну или громко скандировать и свистеть. Ну не бараны же тупо сидеть и слушать то, что им не нравится
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3 час.
Элеонора Коган
Я бы сразу ушла. Чушь такую слушать. А куда смотрел ректорат? Им что, имамы заплатили хорошо?
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1 час.

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