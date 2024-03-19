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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Единственная партия России – «Самовыдвиженец»

Единственная партия России – «Самовыдвиженец»

Неловко, честное слово. Перед широкой общественностью, особенно наших заклятых партнёров. Пребывающих в глубоком нокауте от результатов выборов в нашей Богоспасаемой.

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Комментарии
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В
Владимир
Пора вообще ликвидировать все партии, это наследство марксизма-ленинизма. И всем претендентам на какой- нибудь выборный пост идти как самовыдвиженец.
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22 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Госдума должна избираться из народа, то есть из лиц проживающих и защищающих свои регионы. А то набрали эти партии людей из столиц и спортсменов. И наша любимая Нарусова защищает честь сибирской народности, где она никогда не была. Абсурд, дурь. Если эта глупость дойдет до Путина и он ее исправит, то честь ему и хвала.
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14 час.

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