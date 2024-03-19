Неловко, честное слово. Перед широкой общественностью, особенно наших заклятых партнёров. Пребывающих в глубоком нокауте от результатов выборов в нашей Богоспасаемой.
Единственная партия России – «Самовыдвиженец»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Пора вообще ликвидировать все партии, это наследство марксизма-ленинизма. И всем претендентам на какой- нибудь выборный пост идти как самовыдвиженец.
Ответить
22 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Госдума должна избираться из народа, то есть из лиц проживающих и защищающих свои регионы. А то набрали эти партии людей из столиц и спортсменов. И наша любимая Нарусова защищает честь сибирской народности, где она никогда не была. Абсурд, дурь. Если эта глупость дойдет до Путина и он ее исправит, то честь ему и хвала.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии