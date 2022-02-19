Эксперт Кашкин: доступ к геолокации в приложениях может быть признаком слежки за телефоном

Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что если не придерживаться правил безопасности при использовании смартфоном, то преступники могут получить доступ к персональной информации.
Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что если не придерживаться правил безопасности при использовании смартфоном, то преступники могут получить доступ к персональной информации.
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