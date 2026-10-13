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ФедералПресс

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В Ступине ускорят капитальный ремонт фасада «зеленого дома» на улице Андропова

В Ступине ускорят капитальный ремонт фасада «зеленого дома» на улице Андропова

СТУПИНО, 13 октября, ФедералПресс. Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских взял на личный контроль ход капитального ремонта дома № 30/23 на улице Андропова, известного среди местных жителей как «зеленый дом».

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