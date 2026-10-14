Эксперт уверен, что несмотря на то, что Мерца уже поднимают на смех, до изменения Европы еще далеко.Накануне в немецком парламенте бундестаге канцлер Германии Фридрих Мерц внезапно заявил, что на помощь Украине не было потрачено ни евро немецких налогоплательщиков.
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