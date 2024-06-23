Тревожные звоночки: что должно насторожить водителей в возрасте

вл

валерий лисицын

А главным "решалой" в этом вопросе должна быть статистика. Аварийность по возрастам , сколько совершили молодые и сколько люди в возрасте. Старик на дороге гусарить не будет и тем более нарушать ПДД. Чо не так что ли?