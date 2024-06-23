Тревожные звоночки: что должно насторожить водителей в возрасте

С возрастом организм человека меняется, и это может повлиять на способность управлять автомобилем. Эрих Клаус из полиции Бонна (Германия) указал на важные признаки, которые необходимо учитывать пожилым людям за рулем.
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