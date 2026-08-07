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До 187 тысяч рублей. Кому в Алтайском крае предлагают самые большие зарплаты

До 187 тысяч рублей. Кому в Алтайском крае предлагают самые большие зарплаты

Сильнее всего за первое полугодие выросли предложения для специалистов в сфере добычи сырья В Алтайском крае с начала 2026 года заметнее всего выросли зарплатные предложения в добывающей отрасли и сельском хозяйстве.

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