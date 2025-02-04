Террористы и трансгендеры*: Белый дом обнародовал список самых нелепых трат USAID

В Соединённых Штатах опубликовали перечень нелепых трат агентства по международному развитию.Американская администрация опубликовала список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID).
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