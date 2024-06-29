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Над главой Росприроднадзора Светланой Радионовой сгущаются тучи

Над главой Росприроднадзора Светланой Радионовой сгущаются тучи

Арест бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова может стать той последней каплей в чаше терпения и руководителем ведомства могут заняться всерьёз: а тут вам всплывёт и французская недвижимость тёзок родни, занимательные подвязки в силовых ведомствах и тёплые отношения с некоторыми поднадзорными олигархами.

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