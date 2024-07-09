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HR-эксперт Пак: серьезная конкуренция среди работников остается в области маркетинга и PR

HR-эксперт Пак: серьезная конкуренция среди работников остается в области маркетинга и PR

Престижная и популярная сфера маркетинга и PR отличается стабильным притоком молодых специалистов. Благодаря этому конкуренция в профессии только растет, сообщила HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак в беседе с «Газетой.

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E
Ed
Навыки бла-бла-бла только - это грустно, будущее только на привязи, но для неумех с генетическими дефектами самое то
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