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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путину рассказали о новейших протезах для участников СВО

Российский президент Владимир Путин в Международный день инвалидов 3 декабря посетил Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) и обсудил развитие протезирования в стране, которое направлено, в том числе, на реабилитацию российских военных, участвующих в СВО.

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