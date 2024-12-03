Путину рассказали о новейших протезах для участников СВО

Российский президент Владимир Путин в Международный день инвалидов 3 декабря посетил Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) и обсудил развитие протезирования в стране, которое направлено, в том числе, на реабилитацию российских военных, участвующих в СВО.