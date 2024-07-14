FDA одобрило крем рофлумиласт для лечения атопического дерматита

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило крем Зорив (рофлумиласт) компании Arcutis Biotherapeutics, 0,15%, для лечения атопического дерматита легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей (в возрасте 6 лет и старше).
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