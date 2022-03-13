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Подпишете себе приговор: Зеленский пригрозил сторонникам создания ХНР в Херсоне

Подпишете себе приговор: Зеленский пригрозил сторонникам создания ХНР в Херсоне

«Обращусь к некоторым деятелям и деятельницам Херсонской области. Если кто-то из вас вдруг соблазнится на предложения оккупантов, то вы подпишете себе приговор», — пригрозил украинский президент в очередном видеообращении (цитата по «РЕН ТВ»).

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