Попались в соцсети: мошенники придумали новую схему обмана в Telegram

В мессенджере Telegram появилась новая схема кражи аккаунтов. Она направлена не на массовую рассылку, а на конкретного человека: потенциальную жертву изучают через социальные сети, а затем ищут к ней подход, рассказали в компании «Инфосистемы Джет».
В мессенджере Telegram появилась новая схема кражи аккаунтов. Она направлена не на массовую рассылку, а на конкретного человека: потенциальную жертву изучают через социальные сети, а затем ищут к ней подход, рассказали в компании «Инфосистемы Джет».
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