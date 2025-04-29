От реальности к легенде: как на самом деле выглядели прототипы культовых персонажей

Мастера слова — писатели и сценаристы — подарили миру множество харизматичных героев и героинь. Но за многими из них скрываются реальные люди, чьи характеры и судьбы стали источником вдохновения для авторов.
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