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Трамп сообщил, что означало его «доминирующее рукопожатие» с Макроном

Трамп сообщил, что означало его «доминирующее рукопожатие» с Макроном

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном применил так называемое доминирующее рукопожатие, объяснил, что на самом деле оно было просто крепким.

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