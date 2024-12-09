Трамп сообщил, что означало его «доминирующее рукопожатие» с Макроном

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном применил так называемое доминирующее рукопожатие, объяснил, что на самом деле оно было просто крепким.
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