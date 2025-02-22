Медведев: судить об администрации Трампа надо будет по реальным делам

Судить об администрации американского президента Дональда Трампа надо будет по реальным делам. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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