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Медведев: судить об администрации Трампа надо будет по реальным делам

Медведев: судить об администрации Трампа надо будет по реальным делам

Судить об администрации американского президента Дональда Трампа надо будет по реальным делам. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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Eduard
Трамп лучше Байдена,с тем вообще не о чем разговаривать было!
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