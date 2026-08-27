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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Европейская экономическая модель сломана

Европейская экономическая модель сломана

Урсула фон дер Ляйен заявила французским предпринимателям, что хорошая жизнь закончилась. Цитирую (ссылка):…Долгое время европейская экономическая модель опиралась на несколько само собой разумеющихся вещей.

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