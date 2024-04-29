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Закон, порядок, государство

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Курсанты ВКА имени Можайского завершают первый этап подготовки по армейской тактической стрельбе

Курсанты ВКА имени Можайского завершают первый этап подготовки по армейской тактической стрельбе

На втором этапе будут проведены совместные тренировки с Федерацией армейской тактической стрельбы города Санкт-Петербург на базе спорткомплекса «Политех», с привлечением инструкторов, имеющих боевой опыт.

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