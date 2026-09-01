Как выглядит волчья ягода, чем она опасна и что делать, если отравился

Ее можно спутать с красной смородиной или другими съедобными ягодами. При этом даже пара съеденных плодов способна привести к тяжелейшим последствиям.
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