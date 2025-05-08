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Царьград

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Акция Бессмертный полк возвращается: очные шествия по всей России

Акция Бессмертный полк возвращается: очные шествия по всей России

Российские регионы возобновляют акцию "Бессмертный полк" в очном формате. Мероприятия пройдут по всему Северо-Западу, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

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