Жителя Киреевска приговорили к двум годам колонии за нападение на полицейского

Жителя Киреевска приговорили к двум годам лишения свободы за нападение на полицейского. 26-летний мужчина находился у своей сожительницы и отказался выполнять поручения правоохранителя за нарушение общественного порядка.
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