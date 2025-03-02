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Жителя Киреевска приговорили к двум годам колонии за нападение на полицейского

Жителя Киреевска приговорили к двум годам колонии за нападение на полицейского

Жителя Киреевска приговорили к двум годам лишения свободы за нападение на полицейского.  26-летний мужчина находился у своей сожительницы и отказался выполнять поручения правоохранителя за нарушение общественного порядка.

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