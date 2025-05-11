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Упражнения улучшают эффективность трансплантации нейронов при болезни Паркинсона

Упражнения улучшают эффективность трансплантации нейронов при болезни Паркинсона

Ученые из Института нейробиологии и психического здоровья Флори (Florey Institute of Neuroscience and Mental Health) и Университета Сиднея (University of Sydney) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению болезни Паркинсона (БП).

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