Упражнения улучшают эффективность трансплантации нейронов при болезни Паркинсона

Ученые из Института нейробиологии и психического здоровья Флори (Florey Institute of Neuroscience and Mental Health) и Университета Сиднея (University of Sydney) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению болезни Паркинсона (БП).
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