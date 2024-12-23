Фильмы про СВО в Крыму

В их «школьной» программе появилась новая обязательная дисциплина – студенческий киноклуб. В киноклубе можно будет обсудить различные жанры кинематографии, предпочитаемые к просмотру; суть фильмов, а также различные выразительные средства кино.
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