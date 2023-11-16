Нижегородского экс-мэра все-таки обязали возместить 1,5 миллиарда рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября, ФедералПресс. Решение суда взыскать незаконную прибыль в размере 1,5 млрд рублей с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его экс-супруги Элады Нагорной и специализированного застройщика (СЗ) «Инградстрой» вступило в силу.
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