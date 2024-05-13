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Минфин РФ отчитался о росте доходов федерального бюджета

По итогам первых четырех месяцев этого года дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке, составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей.

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