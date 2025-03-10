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Мода и Шоу-бизнес

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Жена гендиректора Black Star заявила о шантаже после взлома в соцсетях

Жена гендиректора Black Star заявила о шантаже после взлома в соцсетях

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) заявила, что злоумышленники взломали ее страницу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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