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Регионы России

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Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединил 10 тысяч участников в музыкальном параде

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединил 10 тысяч участников в музыкальном параде

Одним из ключевых событий Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге стало масштабное Шествие молодежи мира — парад, объединивший участников из 191 страны.

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