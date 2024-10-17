Прогноз погоды в Крыму на четверг. • Симферополь: +11°, дождь• Севастополь: +14°, облачно• Ялта: +14°, дождь• Алушта: +14°, дождь• Евпатория: +13°, дождь• Саки: +13°, облачно• Бахчисарай: +12°, дождь• Джанкой: +13°, облачно• Судак: +13°, облачно• Феодосия: +13°, дождь•.
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