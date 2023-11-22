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Долгострой на улице Есенина в Новосибирске введут до конца 2023 года

Долгострой на улице Есенина в Новосибирске введут до конца 2023 года

Один из самых известных недостроев города скоро примет жильцов. В доме уже подключают коммуникации.В Новосибирске завершается строительство многоэтажки на улице Есенина, 67 – одного из самых известных и заметных долгостроев города.

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