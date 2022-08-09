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Sochi Hockey Open. «Авангард» против «Адмирала», «Сочи» сыграет с минским «Динамо», СКА – с Россией U25

В Сочи завершается турнир Sochi Hockey Open.  «Авангард» в случае победы над «Адмиралом» выиграет турнир вне зависимости от результатов других матчей.

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