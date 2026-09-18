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Физики впервые наблюдали квантовый скачок звука в реальном времени

Физики впервые наблюдали квантовый скачок звука в реальном времени

Квантовые скачки — внезапные переходы из одного энергетического состояния в другое — теоретически предсказывались с начала 1900-х годов; ученые впервые показали их на ионах в 1986 году, а позже на фотонах в 2007-м.

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