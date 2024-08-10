«Берегись, русские, мы здесь власть!»: Балашиху кошмарят ОПГ мигрантов

ТБ Татьяна Бутова А А.И. Бастрикин пока один и борется. А вот где Колокольцев, нацгвардия и депутаты? А где губернатор Московской области?

N Nata А губернатор , не так давно, уговаривал к постройке для мигрантов общежитий. Еще кому-то "радость" приготовит.