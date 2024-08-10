Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Берегись, русские, мы здесь власть!»: Балашиху кошмарят ОПГ мигрантов

«Берегись, русские, мы здесь власть!»: Балашиху кошмарят ОПГ мигрантов

Окруженная лесами, Балашиха, которая удобно расположилась относительно столицы, до недавних времен манила к себе москвичей из-за тишины и покоя.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
А А.И. Бастрикин пока один и борется. А вот где Колокольцев, нацгвардия и депутаты? А где губернатор Московской области?
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17 час.
N
Nata
А губернатор , не так давно, уговаривал к постройке для мигрантов общежитий. Еще кому-то &quot;радость&quot; приготовит.
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17 час.
Е Пронина
да,губернаторы и в Москве и московской обл уже в жилых домах им хостелы организовали)
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16 час.

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