Окруженная лесами, Балашиха, которая удобно расположилась относительно столицы, до недавних времен манила к себе москвичей из-за тишины и покоя.
«Берегись, русские, мы здесь власть!»: Балашиху кошмарят ОПГ мигрантов
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
А А.И. Бастрикин пока один и борется. А вот где Колокольцев, нацгвардия и депутаты? А где губернатор Московской области?
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17 час.
N
Nata
А губернатор , не так давно, уговаривал к постройке для мигрантов общежитий. Еще кому-то "радость" приготовит.
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17 час.
Е Пронина
да,губернаторы и в Москве и московской обл уже в жилых домах им хостелы организовали)
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16 час.
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