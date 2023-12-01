Тишковец: рекордное количество осадков выпадет в Москве 3 декабря

РИАМО - 1 дек. 3 декабря в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков, тем самым будет побит суточный рекорд осадков для этого дня, установленный в 1980 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.