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Русские инженеры изобрели телефон для подводной связи

Русские инженеры изобрели телефон для подводной связи

Гаджет позволяет общаться на расстоянии до километра.Инженеры из России разработали телефон, позволяющий общаться под водой.

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