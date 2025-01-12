Подошёл к своему автомобилю и увидел замок и цепь на ручках авто, а также записку от мошенников. Что делать

Здравствуйте, уважаемые читатели! Подошел водитель и рассказал, что, когда он утром подошел к своей машине, он обнаружил цепь между ручкой двери его машины и ручкой двери рядом с ним, а на одном из замков было написано сообщение с просьбой о выплате 5000 юаней.