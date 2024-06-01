Булыкин: переходы игроков из РПЛ в топ-клубы будут рекламой для всей России

Знаменитый российский нападающий Дмитрий Булыкин, экс-игрок московских "Локомотива" и "Динамо", зарубежных клубов, включая "Аякс" из Нидерландов и немецкий "Байер" из Леверкузена, сборной России, а ныне политик, в комментарии для "Газеты.