На Урале из-за непогоды погиб человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с и грозы привели к смерти человека и нарушению электроснабжения в пяти населенных пунктах Заречного муниципального образования в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.