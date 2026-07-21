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ТАСС

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На Урале из-за непогоды погиб человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с и грозы привели к смерти человека и нарушению электроснабжения в пяти населенных пунктах Заречного муниципального образования в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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