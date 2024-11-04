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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коннор продлил до 12 серию матчей с очками на старте сезона НХЛ. Форвард «Виннипега» – 2-й в истории игрок из США с таким достижением

Форвард «Виннипега» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (7:4).

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