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«Верный ведомый» Diehl FEANIX — это нечто среднее между дроном и крылатой ракетой

«Верный ведомый» Diehl FEANIX — это нечто среднее между дроном и крылатой ракетой

Макет БПЛА FEANIX на стенде компании-разработчикаВ последние годы в разных странах активно прорабатывается концепция беспилотного летательного аппарата типа «верный ведомый», способного взаимодействовать с пилотируемым самолетом и брать на себя часть его задач.

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