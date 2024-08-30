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Когда власть важнее патриотизма: роскошная жизнь влиятельных лиц Кабардино-Балкарии, забивших на гимн России

Когда власть важнее патриотизма: роскошная жизнь влиятельных лиц Кабардино-Балкарии, забивших на гимн России

Вот вам и новости из элитной школы №33 в Нальчике, где, казалось бы, всё должно быть идеально: и образование на высшем уровне, и дети из самых уважаемых семей, и, конечно же, уважение к символам государства.

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Комментарии
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v
viach
Это явно не граждане нашего государства!  Они замаскировавшиеся иностранные пиявки, сосущие здесь деньги и наплевавшие на всё остальное!
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1 д.
НК
Наталья Котельникова
Ну, теперь работа СМЕРШ и отставки, возмещения вреда и конфискация. Суд должен быть строгим. Пора за всё платить.
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22 час.

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