Аналитик Кошкин — о потере F-16: у ВСУ низкоквалифицированные кадры

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT отметил, что потеря Украиной самолёта F-16 свидетельствует об очень невысококвалифицированном подходе к подготовке боевых действий.