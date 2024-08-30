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Аналитик Кошкин — о потере F-16: у ВСУ низкоквалифицированные кадры

Аналитик Кошкин — о потере F-16: у ВСУ низкоквалифицированные кадры

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT отметил, что потеря Украиной самолёта F-16 свидетельствует об очень невысококвалифицированном подходе к подготовке боевых действий.

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